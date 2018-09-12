Самые масштабные ДТП: когда украинцев перестанут убивать на остановках

Почему ожидание троллейбуса может закончиться летально, почему украинцы беззащитны на дорогах и как это изменить – в материале Фактов ICTV.

Каждый день мы куда-то бежим, едем и даже не обращаем внимание на то, в какой опасности находимся. Не обязательно нарушать, чтобы оказаться под колесами автомобиля.

С такой же спокойной душой стояли люди на остановке в Одессе, когда в них влетел BMW. В результате ДТП погибли два человека, еще шестеро травмировались. Водитель ехал со скоростью около 100 км/ч.

Стоит вспомнить ДТП на Сумской улице в Харькове, когда Елена Зайцева на внедорожнике въехала в толпу на пешеходном переходе. Тогда погибло шесть человек.

Однако, даже в подземном переходе невозможно себя чувствовать на 100% в безопасности. В декабре 2017 рейсовый автобус въехал в подземный переход около станции Славянский бульвар на западе Москвы. Тогда в результате ДТП погибли 5 человек, а 15 получили травмы.

Примеров, когда люди на остановке, тротуарах и пешеходных переходах становятся жертвами “автопилотов”, просто масса.

Как защитить людей на остановках и переходах

– Аварии, когда автомобиль вылетает на тротуар, остановку или пешеходный переход, чаще всего заканчиваются сразу несколькими погибшими и множеством травмированных. В первую очередь, необходим контроль скорости. Также нужно чтобы люди на остановках были защищены. Например, инженерными сооружениями или ограждениями, так называемыми боллардами, – рассказывает главный редактор dtp.kiev.ua Владислав Антонов.

Боллард – это автоматический противотаранный, металлический прочный столб диаметром 10-50 см. Гильза для стержня и электродвигателя устанавливается под землей, высота выдвижного столба может составлять 50-120 см.

Это еще и удобно, ведь посторонние авто не смогут проехать, а если такая необходимость появится, к примеру, для скорой, то столбик быстро прячется под землю и проезд открыт.

В Киеве болларды установлены возле торгового центра Гулливер и этим летом они уже спасали жизни людей. 31 июля произошло ДТП с участием Volkswagen Beetle, Hyundai и Toyota. Очевидцы рассказывают, что Volkswagen, двигаясь по Бассейной в сторону ТРЦ, проехал на красный сигнал светофора из-за чего столкнулся с Hyundai, который в свою очередь протаранил Toyota.

Тогда один из автомобилей отлетел в сторону пешеходов, которые готовились переходить дорогу, но удар пришелся именно на боллард. В том месте обычно большое количество людей, страшно подумать, к каким последствиям это могло привести.

В КМДА рассказали, что пока приказа об установке боллардов в городе нет. Однако не исключат того, что он может вскоре появится.

Еще одним важным пунктом является контроль скорости. Сложно полагаться на совесть автомобилистов, особенно тех, кто куда-то спешит. Для этого по городу устанавливают лежачих полицейских. Однако, согласно ГОСТам далеко не во всех местах можно это сделать. Например, на проспекте Победы в Киеве этого сделать невозможно так, как это магистральная улица. На проспекте много остановок общественного транспорта, а киевляне любят подходить к самому краю тротуара или, более того, одной ногой стоять на дороге, лишь бы первым заскочить в маршрутку.

В таком случае две-три секунды могут стоять самого дорогого – жизни. В таких местах лучше от дороги держаться подальше.

Чтобы стать участником такой аварии достаточно оказаться не в том месте, не в то время. Однако хотя бы частично предотвратить страшные последствия таких ДТП можно. В подготовке материала пришлось оборвать телефоны КМДА, Центра организации дорожного движения, Киевавтодора, но ни одно ведомство не дало исчерпывающего ответа, пиная друг на друга. На дороге люди предоставлены сами себе. Только в двух ДТП (в Одессе и Харькове. – Ред.) погибло 8 человек.

Сколько еще человек должно погибнуть чтобы хотя бы один из многочисленных чиновников и начальников обратил на это внимание?



Самые масштабные ДТП: когда украинцев перестанут убивать на остановках / 2 фотографии

К слову, недавно в Одессе так погиб врач-массажист Сергей Каминский, который занимался реабилитацией тяжело больных. Он ставил на ноги даже, тех на ком все остальные ставили крест.

Фото: Информатор, dreamstime, dtp.kiev.ua

Видео: FAACGROUP

Евгения Шапоренко