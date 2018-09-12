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Вблизи курорта Турции произошло землетрясение

У побережья популярного туристического города Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 баллов.

землетрус

Сильных разрушений и жертв в результате землетрясения не зафиксировано. Об этом сообщает местное управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), пишет Inforesist.

Эпицентр землетрясения находился в 90 км от города Анталья, в районе города Кумлуджа. Очаг – на глубине 40,19 км.

На видео видно, как от подземных толчков шатаются люстры.

Читайте: Под Винницей пронесся смерч

К слову, в конце августа в турецкой провинции Карс в разгар туристического сезона выпал снег.

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