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В Харькове насмерть сбили 15-летнего мальчика

В Харькове водитель машины Toyota совершил наезд на 15-летнего подростка. Мальчик на утро скончался от полученных травм.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Смертельная авария произошла на проспекте Тракторостроителей. За рулем Toyota находился 36-летний водитель.

Школьника госпитализировали с закрытыми переломами левой голени и бедра, ушибами головы и грудной клетки. Врачи не смогли спасти его – он скончался утром.

Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины).

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Напомним, почему украинцы беззащитны на дорогах и как это изменить.

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