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В Ивано-Франковске Peugeot въехала в патрульное авто на светофоре

На перекрестке улиц Юлиана Целевича и Галицкой в ​​Ивано-Франковске в ночь на 12 сентября произошло ДТП с участием автомобиля Peugeot 308 и полицейской Toyota Prius.

Peugeot в’їхала в патрульне авто

Следователи установили, что 49-летний водитель Peugeot, столкнулся с полицейским автомобилем Toyota Prius, который остановился на перекрестке, выполняя требования красного сигнала светофора, сообщает областная полиция.

В результате ДТП трое инспекторов получили телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушибов поясничного и шейного отделов позвоночника. После оказания медицинской помощи полицейские от госпитализации отказались.

Служебная Toyota Prius получила технические повреждения.

По визуальным признакам, водитель Peugeot был в нетрезвом состоянии. Однако он отказался пройти тест.

На него составлен протокол по ст.130 КУоАП. Кроме того, по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, предусмотренного ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, начато досудебное следствие.

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В Ивано-Франковске Peugeot въехала в патрульное авто на светофоре / 2 фотографии

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Напомним, в выходные на 6-й станции Фонтана в Одессе автомобиль BMW после столкновения со Skoda влетел в остановку с людьми. 3 человека погибли, 4 пострадали.

Фотоif.npu.gov.ua

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