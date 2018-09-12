Во Львове женщина на Suzuki заблокировала скорую и сбила копа с велопатруля (18+)

На улице Сечевых Стрельцов во Львове женщина-водитель на Suzuki заблокировала проезд скорой и сбила полицейского с велопатруля.
Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области.
– Сегодня около 13.00 патрульных вызвали на улицу Сечевых Стрельцов, где автомобиль Suzuki был припаркован с нарушением ПДД и препятствовал проезду автомобиля скорой помощи, который ехал на вызов. На место приехал экипаж велопатрульних, который подошел пообщаться к водителю и попросить уехать. Во время разговора с женщиной она вела себя агрессивно, применяла в отношении офицеров нецензурную лексику, – говорится в сообщении.
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Но на этом инцидент не закончился – женщина резко тронулась с места и наехала на лейтенанта полиции.
Патрульный оказался на капоте авто, после чего его коллега открыл дверь машины и заглушил двигатель.
Полицейского госпитализировали с травмой левого коленного сустава.
Недавно в Тернополе пьяная женщина на Nissan снесла забор и обматерила полицейских.
Фото: скрин видео Патрульної поліції Львівської області