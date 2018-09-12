В США возле школы неизвестный открыл стрельбу – есть жертва

В городе Норт-Лас-Вегас (штат Невада, США) произошла стрельба на территории одной из средних школ.

В городе Норт-Лас-Вегас (штат Невада) на территории одной из средних школ произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, сообщает Las Vegas Review-Journal.

– Стрельба произошла на территории кампуса возле ограды бейсбольного поля. Сообщение о стрельбе поступило в полицию в 14.39, – говорится в сообщении.

Никого из подозреваемых не арестовали, но правоохранители считают, что активной угрозы нет, поскольку было найдено оружие.

Пока неизвестно, был ли погибший учеником школы. Его вывезли с места происшествия и он умер в Медицинском центре Университета.

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К слову, в Элдридж (штат Айова, США) 12-летний мальчик пытался застрелить учителя.