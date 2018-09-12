В Запорожье маршрутка провалилась в сквозную дыру на мосту

В Запорожье маршрутка пыталась объехать ДТП по пешеходной части моста и провалилась в сквозную дыру.
Утром на мосту Преображенского в Запорожье произошло ДТП, пишет 061.
Пассажирская маршрутка №92 пыталась объехать пробку по пешеходной части моста и провалилась в яму.
Когда спасатели вытащили маршрутку, оказалось, что на пешеходной части не яма, а сквозная дыра.
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– После того, как произошла авария, вместе с городом мы провели совещание. Мы напишем письмо на имя руководства Приднепровской железной дороги и попросим, чтобы они, в срочном порядке, запланировали ремонтные работы, а также внесли в бюджет следующего года средства на проведение капитального ремонта, – заявил глава области Константин Брыль.
Он также добавил, что движение на мосту перекроют только тогда, когда начнут ремонтные работы.
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