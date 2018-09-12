В Охматдете умерла девочка, которая отравилась в лагере Славутич – СМИ

После отравления в лагере Славутич девочка, которая впала в кому, скончалась в больнице Охматдет.

В больнице умерла 8-летняя девочка Марго, которую госпитализировали после отравления в детском лагере Славутич. С июля она находилась в коме, сообщает УНИАН.

В Охматдет 2 июля девочку привезла мама.

– Потом у ребенка резко ухудшилось состояние уже при осмотре врачами, она потеряла сознание, а где-то около 20.40 у нее начались судороги. Ее перевели в реанимационное отделение, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вызвали реанимационную бригаду, она приехала в 5 утра 3 июля. На данный момент у девочки была сердечная и легочная недостаточность и она находилась в коме второй степени, – рассказал глава КОГА.

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