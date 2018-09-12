Отключали свет: на Закарпатье мужчина обстрелял сотрудников облэнерго

На Закарпатской области местный житель обстрелял из ружья сотрудников ПАО Закарпатьеоблэнерго, которые пытались отключить от дома линии электросети за неуплату.

Об сообщает пресс-служба Нацполиции.

Мужчина увидел ремонтников перед своим двором, выбежал на второй этаж своего дома и из ружья начал стрелять в одного из них, а другого заставил подсоединить линию электросети.

Полицейские в течение 15 часов вели переговоры с мужчиной, который заперся с ружьем в руках в собственном доме и не хотел выходить.

Позже мужчина потерял бдительность и его задержали полицейские. У него изъяли незарегистрированное ружье ИЖ-18Э.

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Открыто производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Напомним, как в Киеве 61-летняя бабушка устроила стрельбу.