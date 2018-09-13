Душили и обещали проломить голову – в Ровно старшеклассницы поиздевались над 10-летней девочкой

В Ровно старшеклассницы поиздевались над 10-летней девочкой.
В одной из школ Ровно старшеклассницы били, душили и угрожали проломить голову 10-летней девочке, а после просто покинули ее, говорится в сюжете программы Надзвичайні новини.
Девушки напали на ребенка только за то, что она попыталась защитить от них бездомную собаку.
– Я спросила: Чего вы оскорбляете собачку? Одна из них подошла, ударила меня в лоб и взяла за горло, – рассказала 10-летняя Полина.
Над девочкой издевались около получаса. После этого она побежала домой и рассказала обо всем маме.
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Когда в школу вызвали полицию, выяснилось, что обидчики сбежали с уроков.
К слову, в Днепропетровской области 15-летняя девочка повесилась на дверной ручке с помощью шарфа.