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Душили и обещали проломить голову – в Ровно старшеклассницы поиздевались над 10-летней девочкой

В Ровно старшеклассницы поиздевались над 10-летней девочкой.

В одной из школ Ровно старшеклассницы били, душили и угрожали проломить голову 10-летней девочке, а после просто покинули ее, говорится в сюжете программы Надзвичайні новини.

Девушки напали на ребенка только за то, что она попыталась защитить от них бездомную собаку.

– Я спросила: Чего вы оскорбляете собачку? Одна из них подошла, ударила меня в лоб и взяла за горло, – рассказала 10-летняя Полина.

Над девочкой издевались около получаса. После этого она побежала домой и рассказала обо всем маме.

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Когда в школу вызвали полицию, выяснилось, что обидчики сбежали с уроков.

К слову, в Днепропетровской области 15-летняя девочка повесилась на дверной ручке с помощью шарфа.

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