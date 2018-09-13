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Киевские полицейские задержали сотрудника НАБУ с наркотиками

В Печерском районе Киева сегодня ночью полиция задержала сотрудника Национального антикоррупционного бюро по подозрению в хранении наркотиков.

Київські поліцейські затримали співробітника НАБУ з наркотиками

– Ночью полицейские на территории Печерского района задержали мужчину, у которого нашли вещество, похожее на наркотики. Также при нем были документы сотрудника НАБУ, – рассказала Украинской правде заместитель начальника отдела коммуникации столичной полиции Яна Неруш.

По ее словам, патрульные подошли для проверки к мужчине, который стоял возле своего авто, “и выявили у него это вещество”.

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В полиции позже сообщат, как квалифицируют это событие и по какой статье будет открыто производство.

При этом Киев Оперативный сообщает, что полиция задержала возле моста Патона сотрудника НАБУ во время употребления вещества, похожего на наркотики.

К слову, весной возле аэропорта Борисполь сотрудники СБУ задержали 38-летнего хакера из Киева за контрабанду 5 кг кокаина стоимостью 10 млн гривен.

ФотоКиев Оперативный

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