На Прикарпатье после поминального обеда госпитализированы 17 человек

В одном из сел Коломыйского района Ивано-Франковской области во время поминального обеда отравились 17 человек.

Об этом сообщает Ивано-Франковский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

– 12 сентября 2018 года 17 человек, из которых 6 детей до 15 лет, госпитализированы в Коломыйскую инфекционную больницу с жалобами на общую слабость, рвоту, боли в животе, диарею, повышение температуры тела до 38-39 градусов. Предварительный диагноз – острый гастроэнтероколит, – говорится в сообщении.

Все заболевшие накануне были на поминальном обеде.

Специалисты устанавливают круг контактных лиц, отобраны пробы пищевых продуктов, смывы и воду на бактериологическое исследование.

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Ранее сообщалось, что в Днепре из-за отравления в одной из школ отсутствуют более 200 детей.