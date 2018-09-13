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Стрельба в Калифорнии: минимум 6 человек погибли

В штате Калифорния (США) в офисе транспортной компании произошла стрельба.

Пістолет

В результате стрельбы в офисе одной из транспортных компаний в штате Калифорния (США) погибли по меньшей мере 5 человек и сам стрелок, сообщает ABC News.

Подозреваемым является человек, который зашел в офис вместе с женой и вступил в конфликт с другим посетителем. Злоумышленник застрелил мужчину и свою жену, а потом возникла перестрелка с другим лицом, которое также застрелили.

Подозреваемый отправился в жилой дом, где застрелил еще двух человек. Когда же он столкнулся с правоохранителем, то выстрелил себе в грудь и скончался.

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К слову, в городе Норт-Лас-Вегас (штат Невада, США) произошла стрельба на территории одной из средних школ.

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