Температура и галлюцинации – в школе Днепра из-за отравления отсутствуют более 200 детей

В школе №62 города Днепр произошло массовое отравление детей.

По предварительной информации в школе отсутствуют 250 учеников из 700 детей. В больницах города сейчас пребывают 16 школьников из этого учебного учреждения. Все 16 человек из одного класса. У них началась тошнота, галлюцинации и поднялась температура.

Об этом сообщает местный 34 канал.

Предварительный диагноз — острая кишечная инфекция. Вероятно, она была вызвана ротовирусной инфекцией и отравлением.



Вместе с тем, медики отмечают, что еще рано делать выводы, пока нет результатов анализов.

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К слову, в Днепре с 10-го этажа жилого дома выпала двухлетняя девочка и выжила.