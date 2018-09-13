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В Борисполе задержали опасного боевика ИГИЛ

В аэропорту Борисполь украинские пограничники во время оформления пассажиров одного из рейсов задержали гражданина Таджикистана, который воевал в Сирии в составе ИГИЛ.

У Борисполы впіймали бойовика ІДІЛ

– На иностранца во время пограничного контроля сработала база данных Интерпола, – сообщает ГПСУ.

Отмечается, что 29-летний мужчина разыскивался таджикскими правоохранительными органами за совершение террористической деятельности.

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В частности, в 2016 году он прибыл в Сирию, где присоединился к террористической организации ИГИЛ, а в дальнейшем проходил обучение в террористическом военном лагере, где и стал одним из самых активных участников этой экстремистской организации.

Напомним, информация о призывах Исламского государства к терактам в Киеве во время финала Лиги чемпионов оказалась фейком.

Фото: ДПСУ

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