В Греции скала обрушилась на отдыхающих, есть пострадавшие

В Греции обрушилась скала на популярном пляже Навайо на острове Закинф, пострадали семь человек.
Об этом сообщает Ekathimerini.
Отмечается, что небольшой пляж Навайо – достопримечательность Ионических островов. Он окружен крутыми скалами и к нему можно добраться только на лодке.
На видео видно, как в море падает скала и отдыхающие разбегаются во все стороны. При этом перевернулись несколько лодок.
Утверждается, что люди серьезно не пострадали. Большинству из них, в том числе и двум детям, помощь была оказана на месте. Госпитализировали лишь туристку из Чехии, у которой травма спины.
#navagio #navagiobeach collapse pic.twitter.com/0yO1UANya7
— d3scr1pt0r (@d3scr1pt0r) 13 сентября 2018 г.
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К слову, у побережья популярного туристического города Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 баллов.