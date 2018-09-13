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В Харькове произошла перестрелка, один человек погиб

Сегодня в районе станции метро Завод имени Малышева произошла перестрелка.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, стреляли в кафе в супермаркете Рост.

– Приехала скорая. Много мужиков в масках, – пишут в харьковской группе в Facebook.

Как пишет KHARKIV Today, перестрелка произошла на выходе из кафе, во время задержания, которое проводили сотрудники СБУ. Пресс-секретарь управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула отказался сообщить подробности, сославшись на то, что идут следственные действия.

По данным издания, во время перестрелки погиб один из представителей криминальных кругов. Еще двух человек задержали. Правоохранители одели на них наручники и увезли. По состоянию на 16.40 территория возле супермаркета оцеплена.

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К слову, на Закарпатской области местный житель обстрелял из ружья сотрудников ПАО Закарпатьеоблэнерго, которые пытались отключить от дома линии электросети за неуплату.

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