В Киеве пьяный водитель, убегая от полиции, разбил пять автомобилей, в том числе и свой собственный.

Об этом в четверг, 13 сентября, сообщает dtp.kiev.uа.

Отмечается, что столичные патрульные остановили автомобиль, водитель которого оказался нетрезвым. После того, как правоохранители оформили протокол, за руль авто сел один из пассажиров.

– За руль сел не менее трезвый водитель, который решил не останавливаться. Была погоня с Окружной дороги и до ул. Гетьмана. Во дворе разбиты четыре автомобиля и пятый самого правонарушителя, – говорится в сообщении.

Водитель, разбивший транспортные средства, скрылся, с пассажирами авто-беглеца разбиралась полиция.

В погоне за авто-нарушителем принимали участие более десяти машин.



В Киеве водитель, убегая от полиции, разбил 5 авто / 2 фотографии

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