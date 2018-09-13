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В Николаеве автокран повредил линии электропередач, погиб человек

В Николаеве стрела автокрана повредила линии электропередач, в результате чего погиб рабочий.

Несчастный случай произошел на улице адмирала Макарова, сообщает издание Новости N.

По предварительной информации, при проведении строительных работ были нарушены правила безопасности, из-за чего рабочий погиб.

Отмечается, что мужчину убило током.

Правоохранители расследуют происшествие.

Читайте: Авто всмятку: в Киеве произошло масштабное ДТП

Напомним, как в Киеве проводник поезда чудом выжил после поражения электрическим током.

Фото: Новости N

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