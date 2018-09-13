На улице Сенной в центре Николаева около 16.00 произошло ДТП с участием трамвая и пешехода.

Женщина, которая переходила улицу, попала под трамвай и погибла на месте от полученных травм, сообщает областная полиция.

Спасатели деблокировали тело погибшей.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 286 ККУ- Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

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Правоохранители устанавливают личность погибшей.

Местное издание Новости-N уточняет, что пожилая женщина с сумками неожиданно вышла на проезжую часть. Несчастной отрезало ступню, а ее саму затянуло под вагон и протащило около 7 метров.





В Николаеве трамвай переехал женщину / 3 фотографии

Недавно в Одессе женщину насмерть сбил трамвай.

Фото: Новости-N