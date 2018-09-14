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200 тонн парафина! Масштабный пожар на заводе в Финляндии

В Финляндии на свечном заводе произошел пожар. Спасатели эвакуируют местных жителей.

Пожар охватил территорию в 10 тысяч квадратных метров, сообщает YLE.

На заводе горит 200 тонн парафина. К тушению пожара привлечены 30 пожарных расчетов.

Ситуация осложняется тем, что горящий парафин нельзя тушить водой.

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– Мы пытаемся не допустить распространения огня в сторону хранилища. Оно, конечно, заполнено, потому что скоро Рождество. Для тушения парафина нельзя использовать воду. Единственный способ – это подавление огня. Это не совсем подходит для такой территории, – рассказал представитель пожарных Мика Контио.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Жителей близлежащих домов эвакуируют.

Ранее Факты ICTV писали, что в Днепре произошел пожар на территории автотранспортного предприятия по улице Орловской Чечеловского района.

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