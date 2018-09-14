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Били совком и кирпичом: в Винницкой области подростки убили 90-летнюю женщину

В Винницкой области школьники убили 90-летнюю, одинокую пенсионерку.

Об этом рассказывается в сюжете Чрезвычайных новостей.

Когда в дом ворвались воры, старушка начала звать на помощь, но ее криков никто не слышал. Чтобы успокоить пенсионерку, душегубы вооружились металлическим совком и кирпичом били так, что у женщины ребра пронзили кожу. После чего подожгли дом погибшей, чтобы скрыть следы преступления.

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В убийстве подозревают двух местных школьников: одному 16 лет, а другому 13.

13-летнему Михаилу, в силу юного возраста, уголовное наказание не грозит, а вот его товарищу Алексею светит до 15 лет за решеткой.

Ранее Факты ICTV писали, что в Ровно старшеклассницы поиздевались над 10-летней девочкой.

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