Били совком и кирпичом: в Винницкой области подростки убили 90-летнюю женщину

В Винницкой области школьники убили 90-летнюю, одинокую пенсионерку.
Об этом рассказывается в сюжете Чрезвычайных новостей.
Когда в дом ворвались воры, старушка начала звать на помощь, но ее криков никто не слышал. Чтобы успокоить пенсионерку, душегубы вооружились металлическим совком и кирпичом били так, что у женщины ребра пронзили кожу. После чего подожгли дом погибшей, чтобы скрыть следы преступления.
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В убийстве подозревают двух местных школьников: одному 16 лет, а другому 13.
13-летнему Михаилу, в силу юного возраста, уголовное наказание не грозит, а вот его товарищу Алексею светит до 15 лет за решеткой.
Ранее Факты ICTV писали, что в Ровно старшеклассницы поиздевались над 10-летней девочкой.
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