Кормили гнилым мясом: особенности питания в киевских детсадах

В двух столичных детских садах Святошинского района обнаружили гнилое мясо, которым кормили воспитанников учреждения.

Госпродпотребслужба в Киеве о поставках некачественной продукции в учреждения для дошкольников узнала из соцсетей.

– Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве экстренно выехали на сбор информации в 10 дошкольных учреждений Святошинского района. Во время проверки в двух садах обнаружили некачественное мясо, которое вернули поставщику, – отметили в Госпродпотребслужбе.

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Сотрудники службы отобрали пробы и смывы у поставщика, а все результаты проверки будут переданы правоохранителям.

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Фото: dreamstime.