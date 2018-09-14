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Кормили гнилым мясом: особенности питания в киевских детсадах

В двух столичных детских садах Святошинского района обнаружили гнилое мясо, которым кормили воспитанников учреждения.

Госпродпотребслужба в Киеве о поставках некачественной продукции в учреждения для дошкольников узнала из соцсетей.

– Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве экстренно выехали на сбор информации в 10 дошкольных учреждений Святошинского района. Во время проверки в двух садах обнаружили некачественное мясо, которое вернули поставщику, – отметили в Госпродпотребслужбе.

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Сотрудники службы отобрали пробы и смывы у поставщика, а все результаты проверки будут переданы правоохранителям.

Ранее Факты ICTV писали, что в школе №62 города Днепр произошло массовое отравление детей.

Фото: dreamstime.

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