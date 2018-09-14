Мафинации с результаты ВНО. Чиновники нанесли ущерб на 7 млн грн

Руководство Украинского центра оценивания качества образования в течение 2008-2013 годов более 800 раз завышало результаты ВНО за денежное вознаграждение.

Таким образом нанесен ущерб госбюджету более чем на 7 млн ​​грн, сообщает Нацполиция.

В состав преступной организации входили: руководитель УЦОКО, два его заместителя и еще двое чиновников, имевших право доступа к информации о результатах внешнего независимого оценивания.

Фальсификация результатов ВНО позволила некоторым лицам поступить в вузы и учиться у них именно за счет государства.

– Следствием установлено, что должностные лица меняли результаты оценивания более 800 раз. Таким образом злоумышленники нанесли ущерб государственному бюджету Украины на сумму более 7 млн ​​грн. Эти средства были потрачены на обучение лиц, которые были зачислены на бюджетную форму не по результатам конкурса, а в результате противоправного завышения результатов, – говорится в сообщении.

Участникам группировки инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 Злоупотребление властью или служебным положением, ч. 3 ст. 362 Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней, а также ч. 1 ст. 255 Создание преступной организации.

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К слову, в 2018 году 222 участников ВНО по результатам тестирования получили максимальные 200 баллов.

Фото: Український центр оцінювання якості освіти