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На Харьковщине автомобиль протаранил остановку – погибла женщина

В поселке Васищево (Харьковская область) автомобиль въехал в остановку общественного транспорта.

ДТП

В поселке Васищево (Харьковская область) водитель автомобиля Volkswagen въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла 42-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

– Авария произошла 14 сентября около 15.45 в поселке Васищево. По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался со стороны Харькова по трассе Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка. По дороге он не справился с управлением, съехал с проезжей части и въехал в остановку общественного транспорта, – говорится в сообщении.

В результате ДТП также пострадали 2 женщины. Врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь, диагнозы уточняются.

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На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

К слову, ночью на улице Борщаговской Renault на высокой скорости врезался в заднюю часть маршрутки и, проломив ограждение линии скоростного трамвая, вылетел на колеи.

Фото: пресс-служба ГУНП Харьковской области

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