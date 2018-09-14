На проверку “полиции”: мошенник отбирал у школьников мобильные

В суд передано дело рецидивиста, выманивавшего телефоны у школьников под видом полицейского.

Харьковская местная прокуратура №1 направила в Ленинский районный суд г.Харькова обвинительный акт в отношении ранее судимого 33-летнего мужчины, который под видом полицейского выманивал у школьников мобильные телефоны.

Как сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.190 и ч.1 ст.353 (мошенничество, совершенное повторно и самовольное присвоение властных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

– В качестве жертв мошенник выбирал себе школьников, которые шли по улице без сопровождения взрослых. Мужчина представлялся детям сотрудником полиции и просил предоставить телефоны якобы для проверки на принадлежность к контрабандной продукции. После этого он имитировал проверку гаджета. Затем под надуманным предлогом оставлял телефон себе, говоря детям, что забрать его теперь могут только родители в райотделе, – говорится в сообщении.

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По данным досудебного следствия, таким образом подозреваемый выманил телефоны у четырех школьников (от 11 до 13 лет).

Напомним, украинка возвращалась из России, спрятав под юбкой 49 айфонов.