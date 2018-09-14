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Под Винницей пса привязали к бамперу авто и тащили по улице

В Бердаши Винницкой области 68-летняя женщина очень странным способом решила избавиться от своего пса, за которым больше не могла ухаживать.

Собака

Вместе с водителем такси они привязали собаку к авто и пытались вывезти за город, сообщает областная полиция.

Правоохранителям позвонили свидетели, которые видели, как по улице райцентра едет ВАЗ с привязанной к бамперу собакой.

Они заблокировали машину и заставили хозяйку отвязать собаку.

Выяснилось, что таксист отказался брать животное в салон, и они решили привязать его к бамперу.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 299 – Жестокое обращение с животными. Такие действия наказываются арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.

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К слову, к 2100 году из-за уничтожающей человеческой деятельности исчезнет половина из существующих ныне видов животных.

Фото: Pixabay

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