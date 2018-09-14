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В Киеве пьяный водитель врезался в маршрутку, проломил ограждение и вылетел на трамвайные пути

Вчера ночью на улице Борщаговской Renault на высокой скорости врезался в заднюю часть маршрутки и, проломив ограждение линии скоростного трамвая, вылетел на колеи.

ДТП произошло около 22.00, пишет Информатор.

Мужчина, управлявший такси, был пьян. Тест на драггер показал 2.50 промилле алкоголя в крови. В салоне Renault находился пассажир, который также вел себя неадекватно. Сначала он сообщил, что водитель его друг и что он был уставший за рулем. Но когда ему сообщили, что у водителя 2.50 промилле алкоголя в крови, он сказал, что не знает его и это просто таксист, который его вез.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Застрявшая на путях машина, заблокировала движение трамваев в обе стороны. На месте работали два экипажа патрульной полиции, следственно-оперативная группа, а также аварийная бригада Киевпасстранса. Кто виновен в ДТП установит следствие.

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К слову, ранее Факты ICTV разобрались, почему ожидание троллейбуса может закончиться летально, почему украинцы беззащитны на дорогах и как это изменить.

ФОТО:  Дмитрий Щерблюк/Информатор

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