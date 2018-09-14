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В Киеве женщина на Jaguar сбила пешехода и угрожала свидетелям

На проспекте Победы в Киеве женщина на автомобиле Jaguar сбила пешехода на переходе и устроила скандал, угрожает свидетелям.

ДТП у Києві

Пострадавшего с множествами травмами госпитализировали в 17-ю больницу, сообщает dtp.kiev.ua.

ДТП произошло перед путепроводом, в районе съезда на Академгородок.

Читайте: Били совком и кирпичом: в Винницкой области подростки убили 90-летнюю женщину

Ранее в Киеве на пересечении улиц Вацлава Гавела и Билецкого произошло ДТП с опрокидыванием. Водитель на еврономерах пытался убежать. Пострадавших нет.

Фото: dtp.kiev.ua

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