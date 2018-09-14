В Польше украинский строитель выпал с 15-го этажа

На строительстве жилого комплекса в центре польского Лодзя произошла трагедия.

28-летний украинец упал с высоты 15-го этажа и погиб на месте, сообщает Польское радио.

Представитель Воеводской комендатуры полиции города Лодзь Анна Соберай рассказала, что трагедия произошла сегодня утром на перекрестке улиц Килинского и Пилсудского.

– По предварительным данным, 28-летний гражданин Украины, который проводил ремонтно-строительные работы, упал с высоты 15-го этажа. В результате полученных травм он скончался на месте, – сказала она.

Полиция и прокуроры проводят расследование для установления причины трагедии.

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Недавно во Вроцлаве погиб 46-летний украинский строитель – на него упали конструктивные элементы лестницы.

Фото: pixabay.com