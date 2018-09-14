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В США сразу в нескольких городах произошло 70 взрывов газа

Вчера в трех городах США, штата Массачусетс (Лоренс, Андовер и Северный Андовер) прогремели десятки взрывов бытового газа, которые привели к пожарам.

В полиции Массачусетса заявили, что пожары и взрывы произошли в 70 местах. Блюстители порядка при поддержке пожарных и следователей проводят эвакуацию населения, передает Голос Америки со ссылкой на Reuters.

Число пострадавших в результате взрывов и пожаров в домах города Лоренс и соседнего с ним Андовера возросло до 10.

– Главный госпиталь Лоренса в настоящее время оказывает помощь десятерым пострадавшим от взрыва газа, состояние одного пациента критическое, а второго – тяжелое. Диагнозы варьируются от отравления угарным газом до травм от взрыва, – заявила администрация медучреждения.

Предполагается, что причиной ЧП стал прорыв местного газопровода. Распределением бытового газа в Лоренсе и Андовере занимается компания Columbia Gas. Она в настоящий момент постепенно снижает давление в газовых трубах.

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К слову, в Греции обрушилась скала на популярном пляже Навайо на острове Закинф, пострадали семь человек.

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