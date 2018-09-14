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В Одессе пьяные родители бросили младенца на улице

На улице Екатерининской в ​​Одессе, около 18.00, мужчина и женщина в нетрезвом состоянии оставили ребенка 5 месяцев без присмотра.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

– Прибыв на место инспекторы увидели отца, который едва стоит на ногах в состоянии алкогольного опьянения, а малыш – на руках у заявителя, – говорится в сообщении.

Матери младенца рядом не было, но очевидцы сообщили место проживания семьи.

Ее нашли дома в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Малыш сейчас находится под наблюдением врачей.

Отца доставили в отделение полиции. Этот ситуацией займутся соответствующие службы.

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К слову, в Ровенской области пока семья праздновала день рождения младшего ребенка в кафе, их двухлетний сын утонул в заброшенной водоеме.

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