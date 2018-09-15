Четверо украинцев погибли в ДТП в России

В Ленинградской области РФ грузовик столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП погибли четверо украинцев.

В результате ДТП в Ленинградской области РФ погибли четверо граждан Украины, один госпитализирован с травмами, сообщает пресс-секретарь МИД Украины и посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.

По ее словам, украинские консулы оказывают родственникам жертв всестороннюю помощь.

Внаслідок ДТП в Ленінградській обл. (РФ) загинуло 4 гр.України, 1 – госпіталізований. Співчуття рідним. Консули надають всебічну допомогу — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 15 сентября 2018 г.

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Ранее РосСМИ сообщили, что в ночь на 15 сентября в Волосовском районе Ленинградской области столкнулся грузовик DAF и микроавтобус Mercedes Sprinter.

В результате аварии погибли водитель и пассажиры микроавтобуса (мужчина 1969 г.р., женщина 1984 г.р., женщина 1991 г.р.). Еще один пассажир (мужчина 1998 г.р.) находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Польше погиб украинец, упав с высоты 15-го этажа.

Фото: ДПС РФ