PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Четверо украинцев погибли в ДТП в России/

Четверо украинцев погибли в ДТП в России

В Ленинградской области РФ грузовик столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП погибли четверо украинцев.

В результате ДТП в Ленинградской области РФ погибли четверо граждан Украины, один госпитализирован с травмами, сообщает пресс-секретарь МИД Украины и посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.

По ее словам, украинские консулы оказывают родственникам жертв всестороннюю помощь.

Читайте: Самые масштабные ДТП: когда украинцев перестанут убивать на остановках

Ранее РосСМИ сообщили, что в ночь на 15 сентября в Волосовском районе Ленинградской области столкнулся грузовик DAF и микроавтобус Mercedes Sprinter.

В результате аварии погибли водитель и пассажиры микроавтобуса (мужчина 1969 г.р., женщина 1984 г.р., женщина 1991 г.р.). Еще один пассажир (мужчина 1998 г.р.) находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Польше погиб украинец, упав с высоты 15-го этажа.

Фото: ДПС РФ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Майкл Макфол
Янукович должен был быть жестким с Майданом – российские политики
ДТП
На Харьковщине автомобиль протаранил остановку – погибла женщина
ДТП у Києві
В Киеве женщина на Jaguar сбила пешехода и угрожала свидетелям
ДТП із перекиданням у Києві
ДТП в Киеве: от удара Subaru опрокинуло на крышу
Навсегда разрываем зависимость от России: выступление Петра Порошенко на YES 2018
В Москве на концерте избили известного рэпера
Трамвай переїхав жінку
В Николаеве трамвай переехал женщину
Будет ли третья мировая от Путина и новое обострение в Сирии
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка