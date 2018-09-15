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Повторил трюк из YouTube: мальчик раскрутил карусель с помощью мотоцикла и чуть не умер

11-летний Тайлер Брум из Таксфорда, Великая Британия, прокатился на карусели, раскрученной с помощью колеса мотоцикла.

В результате ребенок испытал чудовищную перегрузку, которая вызвала травмы глаз и головного мозга, сообщает Daily Mail.

Мама Тайлера Дуон рассказывает, что мальчик отдыхал с друзьями в местном парке, когда к ним подошла группа подростков. Они предложили ребятам прокатиться на карусели, раскрутив ее с помощью колеса заведенного мотоцикла. Этот трюк школьники подсмотрели на YouTube. Тайлер согласился и в результате получил травмы головного мозга и глаз.

Врачи утверждают, что перегрузки, которым подвергся Тайлер, обычно испытывают лишь пилоты истребителей. Гражданские медики впервые столкнулись с такими травмами и сперва не понимали, как помочь ребенку, у которого распухла голова, а глаза вылезли из орбит. Сейчас Тайлер находится в больнице под постоянным наблюдением специалистов. Они опасаются, что у мальчика случится инсульт.

Отметим, что подростки, которые предложили ребёнку опасное развлечение, убежали с места событий, как только Тайлеру стало плохо. Сейчас их разыскивает полиция. Но мама мальчика винит не школьников, а YouTube — по ее мнению, такие опасные ролики необходимо удалить из открытого доступа.

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К слову, Факты ICTV сделали подборку самых страшных флешмобов, а также узнали, почему люди идут на это и как уберечь своего ребенка.

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