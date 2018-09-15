Разбитая витрина и задымленной помещение: в Киеве мужчина разгромил кафе

В ночь на 15 сентября в Киеве мужчина устроил погром в кафе на улице Васильковской.

Об этом передает Информатор.

Установлено, что мужчине отказались продавать алкоголь, что его и разозлило. Он разгромил кафе и бросил внутрь кафе дымовую шашку.

Владелец кафе рассказал, что мужчина схватил камень и бросил в витрину , после чего принялся разбивать стекла заведения палкой. Затем он достал дымовую шашку, бросил ее внутрь помещения и убежал.

Добавим, что по словам сотрудников кафе, этот же мужчина ранее нападал на кафе. Тогда он также бросил камень и разбил стекло заведения.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили свидетелей, однако комментировать данную ситуацию отказались. На данный момент они устанавливают личность нападавшего. К счастью, в результате погрома никто не пострадал.

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К слову, 11 сентября на улице Большой Васильковской в Киеве около 13.00, стреляли в 20-летнюю девушку.

ФОТО и ВИДЕО: Максим Торпан/Информатор