В Киеве пьяный водитель въехал в остановку общественного транспорта

В Киеве на Столичном шоссе нетрезвый водитель автомобиля Volkswagen Гольф вылетел с дороги и врезался в остановку общественного транспорта.
ДТП обошлось без пострадавших только потому, что произошло в ночное время.
– Счастье, что людей на остановке не было, а сам водитель не получил травм. От теста на алкоголь водитель на камеру решительно отказался, по информации от полиции, вчера его останавливали за пьяное вождение, – пишет dtp.kiev.ua.
Отметим, по словам активистов, состояние горе водилы было больше похоже на наркотическое опьянение.
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К слову, в ночь на 15 сентября в Киеве мужчина устроил погром в кафе на улице Васильковской.
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