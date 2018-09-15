В Киеве пьяный водитель въехал в остановку общественного транспорта

В Киеве на Столичном шоссе нетрезвый водитель автомобиля Volkswagen Гольф вылетел с дороги и врезался в остановку общественного транспорта.

ДТП обошлось без пострадавших только потому, что произошло в ночное время.

– Счастье, что людей на остановке не было, а сам водитель не получил травм. От теста на алкоголь водитель на камеру решительно отказался, по информации от полиции, вчера его останавливали за пьяное вождение, – пишет dtp.kiev.ua.

Отметим, по словам активистов, состояние горе водилы было больше похоже на наркотическое опьянение.

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К слову, в ночь на 15 сентября в Киеве мужчина устроил погром в кафе на улице Васильковской.