В Суворовском районе Одессы маршрутка врезалась в электроопору. Пострадали девять человек, трое из них – дети.
Инцидент произошел в Суворовском районе Одессы, сообщает Нацполиция.
Во время движения по ул. Атамана Головатого водитель маршрутки не справился с управлением и столкнулся с электроопорой.
В результате ДТП получили повреждения девять человек, трое из них – дети.
В Одессе маршрутка врезалась в электроопору: среди пострадавших – дети / 3 фотографии
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Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Степень полученных повреждений устанавливается.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
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Фото: Нацполиция
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