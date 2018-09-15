В Суворовском районе Одессы маршрутка врезалась в электроопору. Пострадали девять человек, трое из них – дети.

Инцидент произошел в Суворовском районе Одессы, сообщает Нацполиция.

Во время движения по ул. Атамана Головатого водитель маршрутки не справился с управлением и столкнулся с электроопорой.

В результате ДТП получили повреждения девять человек, трое из них – дети.





В Одессе маршрутка врезалась в электроопору: среди пострадавших – дети / 3 фотографии

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Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Степень полученных повреждений устанавливается.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

К слову, в России грузовик столкнулся с микроавтобусом – погибли четверо украинцев.

Фото: Нацполиция