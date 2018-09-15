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Совершено нападение на судью, который слушает дело об убийстве людей на Майдане

Судья Сергей Дячук госпитализирован в одну из киевских больниц.

В пятницу вечером, 15 сентября, было совершено нападение на судью Святошинского районного суда города Киева Сергея Дячука, под председательством которого проходят слушания дела об убийстве людей на Майдане в феврале 2014-го года.

Информация о нападении на Дячука внесены в единый реестр досудебных расследований по статье 296 (хулиганство). По словам потерпевшего, нападающий угрожал расправой за решения, которые судья принимал.

Полиции нападавшего задержать не удалось. Судья госпитализирован с травмами различной тяжести в одну из столичных больниц.

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