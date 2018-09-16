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Израиль нанес ракетный удар по сирийскому аэропорту

По аэропорту Дамаска нанесли ракетный удар.

Ракетний удар по сирії

Армия Израиля нанесла ракетный удар по аэропорту Дамаска, но ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет, сообщает SANA.

В результате атаки были поражены военные объекты, которые находились рядом с аэропортом. Пострадавших в результате ракетного удара нет.

Израильская армия не высказалась касательно этого происшествия, поскольку не хочет комментировать иностранные заявления.

Читайте: Будет ли третья мировая от Путина и новое обострение в Сирии

К слову, Минобороны Германии может использовать бомбардировщики, чтобы нанести удар по армии Асада в Сирии.

Фото: Heshmat Alavi

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