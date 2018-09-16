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В Харьковской области неизвестные в масках и с битами избили 6 человек

В Чугуеве Харьковской области группа неизвестных в масках и с битами избили 6 человек.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, минувшей ночью в Чугуевский отдел полиции поступило три заявления от пострадавших о получении повреждений во время драки, передает УНИАН.

По данным полиции, пострадавших доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

В то же время в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщили, что сегодня, 16 сентября, в 1.00 в службу 103 поступил вызов о том, что в Чугуеве в районе автовокзала молодому парню нанесены повреждения.

По словам пострадавшего, на него напали около 15 человек в балаклавах с бейсбольными битами и жестоко его избили. Свидетели нападения сразу вызвали скорую помощь. В результате драки за медицинской помощью обратилось в целом 6 граждан.

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– Очевидцы утверждают, что такие нападения не единоразовые. Ранее двум наркозависимым жителям Чугуева уже были нанесены тяжкие телесные повреждения тоже ребятами в масках, – говорится в сообщении.

Следователем сведения внесены в реестр по ст. 296 (хулиганство) УК. Полицейские устанавливают лиц, причастных к происшествию.

Напомним, апелляционный суд Одесской области отпустил из СИЗО мужчину, который избил 7 женщин.

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