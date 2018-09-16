Смертельное ДТП в Черновцах: полицейское авто сбило пешехода

В Черновцах полицейский автомобиль сбил пешехода на переходе.

В Черновцах автомобиль патрульной полиции на переходе сбил пешехода, в результате чего тот умер на месте происшествия, сообщает dtp.kiev.ua в Instagram.

– Час назад на Гравитоне экипаж патрульной, на пешеходном переходе сбил парня. Молодой, двухсотый. Водитель и напарник сбежали, регистратора в машине нет, – говорится в сообщении.

Обновлено в 12.56. В пресс-службе Нацполиции заявили, что пешеход внезапно выбежал на проезжую часть.

– На месте ДТП установлено, что за рулем служебного автомобиля Mitsubishi Outlander находился 25-летний лейтенант полиции. На момент ДТП экипаж осуществлял патрулирование улицы Руської. Двигаясь с включенным проблесковым маячком синего цвета, полицейский допустил наезд на 28-летнего жителя Герцаевского района, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги, – говорится в сообщении.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

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К слову, в Ленинградской области РФ грузовик столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП погибли четверо украинцев.

Фото: dtp.kiev.ua