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В Киеве на Минской такси влетело в остановку, есть пострадавшие

Водитель электрокара Nissan Leaf не справился с управлением и влетел в остановку. Есть подозрения, что таксист был под наркотиками.

В Киеве возле станции метро Минская вечером в воскресенье, 16 сентября, водитель такси на высокой скорости въехал в остановку с людьми. В результате происшествия пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Авария произошла около 20.00 на улице Маршала Тимошенко.

Водитель электрокара Nissan Leaf не справился с управлением и въехал в остановку. Высокий бордюр остановил машину, но все равно есть пострадавшие. Одна женщина получила травму руки, у еще одной – закрытая черепно-мозговая травма.

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Полицейские подозревают, что водитель был под наркотиками, поэтому его направили к наркологу.

Как сообщалось, в поселке в Харьковской области въехал в остановку общественного транспорта.

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