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В Киеве в новостройке вспыхнул масштабный пожар

В Шевченковском районе Киева горит верхний этаж новостройки на площади 800 кв. м., сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве.

– 16 сентября в 18.07 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Ясногорская, 11. По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что пожар возник на крыше 5-этажного недостроенного дома. Площадь возгорания составляет около 800 кв. м., – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье вечером.

По информации dtp.kiev.ua огнем охвачен верхний этаж и крыша здания.

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В Киеве в новостройке вспыхнул масштабный пожар / 4 фотографии

В 19.22 пожар удалось локализовать, а в 19.39 – ликвидировать.

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Информации о погибших и травмированных пока нет.

Причина возгорания выясняется.

Напомним, в Ровенской области произошел пожар. В результате погибли двое детей – двоюродные брат и сестра.

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