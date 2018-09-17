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Возле Шулявского путепровода в Киеве образовалась 4-метровая пропасть

В Киеве на углу улиц Вадима Гетьмана и Выборгской возле Шулявского путепровода провалился асфальт.

У Києві утворилася 4-метрова прірва

Как сообщает Киевводоканал, пропасть глубиной 4 метра образовалась в результате повреждения железобетонного коллектора Д-500, которое произошло из-за газовой коррозии.

В связи с проседанием асфальта на дороге движение транспорта во второй полосе от Индустриального к Шулявскому путепроводу временно запрещено.

ЧитайтеВысотой в 3 этажа! В Киеве возле детской площадки бьет гейзер

К слову, недавно на проспекте Победы в Киеве уже прорывало трубу. Поток воды бил на высоту в несколько этажей.

Фото: Київводоканал

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