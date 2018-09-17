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В Днепропетровской области мужчина зарубил сожительницу топором

В городе Синельниково (Днепропетровская область) мужчина зарубил сожительницу топором и набросился на полицейских.

В городе Синельниково (Днепропетровская область) мужчина набросился на полицейских после того, как зарубил сожительницу топором, сообщает пресс-служба ГУНП Днепропетровской области.

– На территории домовладения между супругами возникла ссора. Во время конфликта мужчина начал наносить женщине удары палкой, а затем нанес несколько ударов топором, – говорится в сообщении.

Когда полицейские приехали на место происшествия, мужчина набросился на них. Чтобы остановить нападающего правоохранители применили огнестрельное оружие и поранили его в ногу.

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Cведения о произошедшем внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

К слову, на Черниговщине задержали мужчину, который задушил своего младенца.

Фото: пресс-служба ГУНП Днепропетровской области

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