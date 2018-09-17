В Киевской области задержали банду рэкетиров с сельским головой во главе

В Киевской области правоохранители задержали банду рэкетиров во главе, которой был председатель одного из поселковых советов. Банда занималась разбоями и вымогательством по всему региону.

– Собрал рэкетиров председатель одного из поселковых советов Киевской области ради силовой поддержки в решение собственных должностных и бизнес вопросов. Его ближайший соратник и лидер преступной группы – 37-летний ранее судимый житель Киевской области. Авторитет в криминальной среде и силовую помощь, в случае необходимости, банде обеспечивал так называемый смотрящий в городе Ирпень. Непосредственные исполнители преступлений – жители Киевской области, в возрасте от 25 до 46 лет, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Киевской области.

В состав межрегиональной группировки входят преимущественно бывшие спортсмены и лица, в прошлом осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

– Преступная организация под прикрытием главы одного из поселковых советов Киевской области занималась разбоями и вымогательством несуществующих долгов. Злоумышленники применяли силу и оружие, а также – шантаж и повреждение чужого имущества, – добавили в полиции.

В свое время подозреваемые нанесли телесные повреждения военнослужащим Нацгвардии. В результате происшествия один из раненых потерял глаз. Факт стрельбы произошел в общественном месте, где чудом не пострадали случайные прохожие.

Кроме того, члены этой же группировки угрожали, а затем нанесли телесные повреждения председателю общественной организации Союз воинов-участников АТО поселка Гостомель.

Также злоумышленники подозреваются в вымогательстве $50 тыс. с угрозой расправы у жительницы Ирпеня, которая занималась предпринимательской деятельностью. Чтобы окончательно запугать женщину, рэкетиры открыто завладели ее золотыми украшениями, имеющимися средствами и бытовой техникой.

Правоохранители установили факт вымогательства участниками преступной организации 58 тыс. грн у мужчины. Деньги предназначались якобы за невыполненные ремонтные работы. Злоумышленники угрожали ему физической расправой в случае отказа.

Семь фигурантов преступной организации, в том числе и лидер, были задержаны. Во время обысков у злоумышленников изъято большое количество оружия, боеприпасов, мобильные телефоны, наличные в иностранной валюте, а также автомобили элит-класса.

Сейчас задержанным готовится объявление подозрения по ч.1 ст.255 (Создание преступной организации), ч.4 ст.187 (Разбой) и ч.4 ст.189 (Вымогательство) УК Украины.





















В Киевской области задержали банду рэкетиров с сельским головой во главе / 11 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Запорожской области 26-летний мужчина во время ссоры с девушкой бросил в ее сторону гранату. Пострадавшая получила осколочные ранения ног.

Фото и видео: ГУ НП в Киевской области.