На Запорожье мужчина во время ссоры бросил в девушку гранату

В Запорожской области 26-летний мужчина во время ссоры с девушкой бросил в ее сторону гранату. Пострадавшая получила осколочные ранения ног.

Инцидент произошел вчера в городе Днепрорудное Запорожской области, сообщает первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

– В комнате общежития молодой человек, 1992 г.р., во время внезапно возникшей ссоры со своей сожительницей, 1998 г.р., бросил в ее сторону ручную осколочную гранату, которая взорвалась, – написал он.

По словам Аброськина, в результате взрыва девушка получила осколочные ранения ног.

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Ранее в Киеве мужчина угрожал убийством любимой и подложил под дверь ее квартиры гранату.

Фото: Victorass88/Dreamstime.com