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На Запорожье сдавали в рабство нетрудоспособных инвалидов

На Запорожье правоохранители разоблачили группу, незаконно использовала труд людей с инвалидностью.

Наручники

В Запорожье правоохранители разоблачили преступную группу в составе директора, заместителя директора и представителя персонала КУ Таврический дом инвалидов, которые оказывали подопечных инвалидов с умственными недостатками третьим лицам для сельскохозяйственных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Было установлено, что медсестре учреждения “позволили” эксплуатировать труд двух подопечных на земельном участке домовладения по месту ее проживания. Во время обыска квартиры злоумышленницы с территории домовладения освободили подопечных Таврического дома инвалидов.

У них установлена ​​II группа инвалидности с детства и их признали нетрудоспособными по состоянию здоровья.

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Трех заговорщиков задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека).

– Сейчас по согласованию с прокурором прокуратуры Запорожской области сообщено о подозрении заместителю директора КУ Таврический дом инвалидов, который по предварительному сговору оказывал передачу подопечных с целью эксплуатации, при этом используя уязвимое состояние лиц. Вместе с тем, так как двое других участников преступной группы являются депутатами местных советов, то согласно действующему законодательству прокурор Запорожской области лично подписал данные сообщения о подозрении, – говорится в сообщении.

К слову, в Киевской области правоохранители задержали банду рэкетиров во главе, которой был председатель одного из поселковых советов.

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