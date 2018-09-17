В результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля 20 человек получили повреждения, один человек погиб.

В Львовской области столкнулись рейсовый автобус, в котором находились 53 человека, и легковой автомобиль, в результате чего один человек погиб, 20 госпитализированы.

Об этом сообщает сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

ДТП произошло в 00.07 17 сентября вблизи с. Лужки Жовковского района на автодороге Львов – Рава-Русская.



Под Львовом перевернулся автобус: 20 человек в больнице, погибшего вырезали / 2 фотографии

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Погиб водитель легковушки. 20 человек из автобуса госпитализированы в больницу.

Как сообщалось, в поселке в Харьковской области въехал в остановку общественного транспорта.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych