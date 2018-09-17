PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Мощный тайфун в Гонконге: 889 рейсов отменены, 362 человека пострадали/

Мощный тайфун в Гонконге: 889 рейсов отменены, 362 человека пострадали

На Гонконг обрушился мощный тайфун Мангхут, вследствие которого пострадали 362 человека.

Порывы ветра на территории, которая оказалась во власти тайфуна, превышали 100 км в час, сообщает RTHK.

362 человека обратились за помощью в больницы города, а службы экстренной помощи сообщили, что горячая линия была чрезвычайно загружена.

Администрация аэропорта предупредила, что потребуется до двух дней, чтобы ликвидировать отставание от рейсов.

В общей сложности 889 рейсов было отменено в воскресенье.

Читайте: Тайфун в Японии: ветер до 172 км/ч, миллионы людей эвакуируют

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Before and after… #mangkhut #hongkong #typhoon #thepowerofnature #typhoon10

Публикация от Mike (@m_air_j)

Напомним, в результате тайфуна Мангхут на Филиппинах погибли уже по меньшей мере 59 человек.

Фото: Xiaoyong/Dreamstime.com

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка