Мощный тайфун в Гонконге: 889 рейсов отменены, 362 человека пострадали

На Гонконг обрушился мощный тайфун Мангхут, вследствие которого пострадали 362 человека.

Порывы ветра на территории, которая оказалась во власти тайфуна, превышали 100 км в час, сообщает RTHK.

362 человека обратились за помощью в больницы города, а службы экстренной помощи сообщили, что горячая линия была чрезвычайно загружена.

Администрация аэропорта предупредила, что потребуется до двух дней, чтобы ликвидировать отставание от рейсов.

В общей сложности 889 рейсов было отменено в воскресенье.

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Напомним, в результате тайфуна Мангхут на Филиппинах погибли уже по меньшей мере 59 человек.

Фото: Xiaoyong/Dreamstime.com